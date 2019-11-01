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ABD'de elektronik sigara kaynaklı ölüm sayısı 37 oldu

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Hastalığın belirtileri arasında solunum yetmezliği, baş ağrısı ve kusma yer alıyor
ABD'de elektronik sigara kaynaklı ölüm sayısı 37 oldu

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı belirtilen akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, elektronik sigara kullanımından kaynaklanan vakaların sayısının bin 888 olduğu, ülke genelinde 24 eyalette elektronik sigaraların neden olduğu akciğer hastalığından ölenlerin sayısının 37'ye yükseldiği belirtildi.

Uzmanlar, hastalığın belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs, baş ağrısı ve kusma gibi rahatsızlıkların olabileceğini belirtiyor.

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