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ABD’de, elektronik sigaradan kaynaklandığı düşünülen ilk ölüm kayda geçti

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ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan bir kişi, elektronik sigaradan kaynaklı olduğu belirtilen bir solunum yolu hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD’de, elektronik sigaradan kaynaklandığı düşünülen ilk ölüm kayda geçti

Adı açıklanmayan hastanın 17-38 yaş grubunda olduğunu belirten ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilileri, ülke genelinde 193 kişiye bu hastalığın tanısının konulduğunu vurguladı.

Merkezin müdürü, Robert Redfield, “Elektronik sigarayla ilintili olduğunu düşündüğümüz bu hastalık nedeniyle kayda geçen ilk ölümün haberini almaktan büyük üzüntü duyduk” dedi.

Redfield, Illinois’teki hastanın ölümünün elektronik sigara kullanımının ne kadar riskli olduğuna işaret ettiğinin altını çizdi. Elektronik sigaraların genç yetişkinler, hamileler hatta tütün ürünleri tüketmeyen yetişkinler için bile tehdit oluşturabileceğini vurgulayan Redfield şöyle devam etti:

“Elektronik sigaraların, zararları hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığımız farklı maddeler içerdiğini biliyoruz; tatlandırıcı, çözücüler ve kanabionid gibi maddeler içeriyorlar. “

 

Redfield, hastalığın nefes darlığı, öksürük, halsizlik, kusma ve ishal gibi belirtileri olduğunun da altını çizdi.

ABD’de geçmişte iki kişi elektronik sigaraların ‘yüzlerinde patlaması’ nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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