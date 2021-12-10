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ABD'de Enflasyon Kasımda 39 Yılın Zirvesini Gördü

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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6,8 ile 39 yılın en yüksek artışını kaydetti.
ABD'de Enflasyon Kasımda 39 Yılın Zirvesini Gördü

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. TÜFE, ekimde ise aylık bazda yüzde 0,9 artmıştı.

En yüksek artışı enerji fiyatları gösterdi

Ülkede TÜFE, kasımda yıllık bazda yüzde 6,8 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösteren yıllık enflasyon, ekimde de yıllık bazda yüzde 6,2 artmıştı.

Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar kasımda da tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam etti. Bu dönemde en yüksek artışı gösteren enerji endeksi, aylık yüzde 3,5 ve yıllık yüzde 33,3 arttı.

Çekirdek enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleşti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise kasımda aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerle paralel bir seyir izledi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 4,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE ekimde, aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,6 artmıştı.

Analistler, enflasyonun art arda 9 ay boyunca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini, küresel emtia rallisi, artan talep, ücret baskıları, tedarik zinciri aksamaları ve geçen yıla göre düşük baz etkisinin fiyatları yukarı çekmeye devam ettiğini belirtti.

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