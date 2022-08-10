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ABD'de enflasyon verisi açıklandı

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ABD'de haziran ayında yüzde 9,1 zirve yapan enflasyon temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi.
ABD'de enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.

Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5 oldu. Beklenti yüzde 8,7 olarak açıklanmıştı.

Ülkede enflasyon haziran ayında yıllık bazda yüzde 9,1'le 41 yılın yeni zirvesine yükselmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Fed'in politika adımlarına yönelik yatırımcı beklentilerini de şekillendirmesi bekleniyor.

EYLÜLDE 75 BAZ PUAN GELECEK Mİ?

Fed'in politika adımlarına yönelik beklentilerde değişiklik gözlenmezken, bankanın eylül toplantısında yüzde 68 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.

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