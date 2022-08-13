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ABD’de enflasyonun düşürülmesini de içeren yasa tasarısına onay

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ABD Temsilciler Meclisi, enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yasa tasarısını onayladı. Tasarı, yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak
ABD’de enflasyonun düşürülmesini de içeren yasa tasarısına onay

ABD tarihinin en büyük "iklim paketi" olarak da görülen ve "Enflasyonu Düşürme Yasası" olarak adlandırılan tasarı, Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 207'ye karşı 220 oyla kabul edildi.

Kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

ABD'de 8 Kasım'daki ara seçimler öncesi Biden yönetiminin siyasi ve ekonomik "zaferi" olarak değerlendirilen tasarı, pazar günü ABD Senatosundan geçmişti.

50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat Partilinin bulunduğu Senatoda, tasarının kaderini Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kullandığı oy değiştirmişti. Cumhuriyetçi senatörlerin tamamı, ilgili yasa tasarısının ekonomiyi daha da kötüleştireceğini savunarak "Hayır" oyu kullanmıştı.

GELECEK 10 YILDA 737 MİLYAR DOLARLIK GELİR SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Söz konusu yasa tasarısı, iklim değişikliğiyle mücadele, ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve vergi uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Tasarıyla, sera gazı emisyonunun azaltılması ve tüketicilerin yeşil enerjiye yönlendirilmesi, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerinin düşürülmesi ve şirketler ile zenginler için vergi uygulamalarının sıkılaştırılması amaçlanıyor.

Enflasyonu düşürmeye yardımcı olacağı savunulan yasa tasarısı kapsamında, yeni vergi düzenlemeleri ve reçeteli ilaç fiyatlandırma reformuyla gelecek 10 yılda 739 milyar dolarlık gelir sağlanması ve 433 milyar dolarlık harcama yapılması öngörülüyor. Tasarının bütçe açığını da 300 milyar doların üzerinde azaltacağı kaydediliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEYE YÖNELİK YATIRIMLARA 369 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Tasarıda, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlar için 369 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

Bu yatırımlarla, enerji faturalarının yılda 500 ila 1.000 dolar arasında düşürülmesi, karbon emisyonunun 2030'a kadar yüzde 40 oranında azaltılması ve hayata geçirilecek yeni projelerle istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Vergi indirimleriyle elektrikli otomobil satın almayı teşvik etmeyi de öngören tasarı kapsamında, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi verilmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği, tasarıdaki bu düzenlemeye yabancı üreticilere karşı ayrımcılık anlamına geldiğini savunarak tepki gösterirken, ABD kamuoyunda ise hangi araçların teşvikten yararlanabileceği tartışılıyor.

Cumhuriyetçiler, tasarıya, kurumlar vergisini artırarak işletmelere zarar vereceği, hükümet harcamalarıyla enflasyonu daha da artıracağı ve yeni ilaçların geliştirilmesini engelleyeceği gerekçeleriyle karşı çıkıyor.

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