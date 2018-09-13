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ABD'de eşi dahil 5 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

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ABD'nin California eyaletinde silahlı bir saldırganın, eşi dahil 5 kişiyi öldürdüğü, daha sonra intihar ettiği bildirildi.
ABD'de eşi dahil 5 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Yerel polis yetkilileri, eyaletin güneyinde yer alan Bakersfield kentinde yaşanan saldırıda toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayın meydana geldiği Kern bölgesi şerifi Donny Youngblood, kimliği açıklanmayan silahlı saldırganın önce karısını vurduğunu, daha sonra yakınlardaki 4 kişiyi de art arda vurarak öldürdüğünü belirtti.

Youngblood, el koyduğu bir araçla olay mahallinden kaçmaya çalışırken şerif yardımcısıyla karşılaşan saldırganın aynı silahla intihar ettiğini aktardı.

Bölgede inceleme yapan polisin saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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