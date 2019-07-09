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ABD’de esrar araştırması: Yasallaştıkça kullanım düşüyor

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ABD’deki araştırmaya göre, esrarın yasallaştırıldığı yerlerde gençler arasındaki kullanımı düşüyor.
ABD’de esrar araştırması: Yasallaştıkça kullanım düşüyor

BBC Türkçe’nin haberine göre, Montana State Üniversitesi’nin araştırmasında, 1993-2017 arasında lise öğrencilerinin sağlık anketleri incelendi.

1.4 milyon gence ilişkin verinin incelendiği araştırmada, ABD’de gençler arasında toplam esrar kullanımı artarken, kullanımın yasallaştırıldığı eyaletlerde yüzde 10’luk bir düşüş saptandı.

Çalışmayı yapan ekibin başkanı Mark Anderson araştırmanın ‘esrarı yasallaştırma politikasının gençler arasındaki kullanımı artırdığı yönündeki kaygıları gidermesini’ umduğunu söyledi.

Anderson ayrıca esrarın birçok eyalette yakın dönemde yasallaştığını ve daha sağlıklı sonuçların alınabilmesi için birkaç yıl daha beklemek gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD’de 33 eyalet tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştırırken, 10 eyalet de keyif amaçlı kullanımı suç olmaktan çıkarttı.

18 yaş altı gençlerin esrar kullanımı ise tüm eyaletlerde halen yasak.

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