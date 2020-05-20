  • BIST 101.983
  • Altın 380,947
  • Dolar 6,7780
  • Euro 7,4196
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

ABD’de F-35 uçağı düştü

» »
ABD’de F-35 uçağı düştü
ABD’de F-35 uçağı düştü

ABD'nin Florida eyaletinde Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, 58. filoya bağlı F-35A uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21.30 sularında inmek üzere iken düştüğü kaydedildi. 

Uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

Geçen hafta da aynı üsten havalanan bir F-22 Raptor tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü.

ABD Hava Kuvvetlerinin en pahalı uçaklarının aynı üste kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya: Bolsonaro'ya sağlık bakanı dayanmıyor16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:47
  • ABD Temsilciler Meclisi, 3 Trilyon Dolarlık Yeni Ekonomik Destek Paketini Onayladı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:10
  • ABD’de perakende satışlar Nisan’da yüzde 16,4 düştü16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:55
  • ABD Başkanı Trump aşı çalışmalarını hızlandıracak bir program açıkladı16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:54
  • Trump: 'Süper füze' geliştireceğiz; Rusya: Teslim oluyoruz!16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:55
  • ABD Senatosu Uygur Türkleri İçin Sunulan Yasa Tasarısını Onayladı15 Mayıs 2020 Cuma 10:08
  • ABD Başkanı Trump: Çin ile tüm ilişkileri kesebiliriz14 Mayıs 2020 Perşembe 17:15
  • Trump’tan Kovid-19’a rağmen eyalet valilerine okulları açın çağrısı14 Mayıs 2020 Perşembe 09:11
  • ABD, BMGK İran’a silah ambargosunu yenilemezse yasal mekanizmayı devreye sokacak14 Mayıs 2020 Perşembe 08:42
  • ABD'de Covid-19 ölümleri 83 bini aştı13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti