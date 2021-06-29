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ABD'de Facebook'a açılan dava reddedildi

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ABD Bölge Yargıcı James Boasberg, Washington'da sosyal medya devi Facebook'a karşı Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve 46 eyaletin başsavcıları tarafından Aralık 2020'de açılan davaların reddi taleplerini kabul etti.
ABD'de Facebook'a açılan dava reddedildi

ABD Bölge Yargıcı James Boasberg, Washington'da sosyal medya devi Facebook'a karşı Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve 46 eyaletin başsavcıları tarafından Aralık 2020'de açılan davaların reddi taleplerini kabul etti.

Yargıç Boasberg, FTC'nin davasının "yasal olarak yetersiz" olduğunu, çünkü Facebook'a karşı tekelleşme iddialarını desteklemek için yeterli iddiayı savunmadığını söyledi.

Boasberg, başsavcıların iddialarını getirmek için çok uzun süre beklemesini de ret gerekçesi olarak gösterdi.

Bölge Yargıcı bununla birlikte, yargı yolunun tamamen kapanmadığını, yenilenmiş bir dava başvurusunda bulunmak için 30 gün süre verdiğini belirtti.

Eyaletler ve Federal Ticaret Komisyonu tarafından açılan davalar, Facebook'un Instagram'ı 2012'de 1 milyar dolara ve WhatsApp'ı 2 yıl sonra 19 milyar dolara satın almasının sosyal ağdaki rekabeti zedelediğini iddia ediyordu.

Davacı taraf, Facebook'un iki uygulamayı kapatması ve şirkete gelecekteki anlaşmalarda yeni kısıtlamalar uygulanması gerektiğini savundu.

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