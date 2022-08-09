ABD’de FBI ajanları Trump’ın evini bastı

ABD eski başkanı Donald Trump'ın evine FBI tarafından baskın düzenlendi. Trump yazılı açıklamasında "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bulunan Mar-A-Lago malikanesine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından baskın yapıldığını ve arandığı açıkladı.

KASAYI KIRDILAR

Trump, yazılı açıklamasında, “Florida, Palm Beach’teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi.” ifadelerini paylaştı.

Trump’ın açıklamaları sonrasında destekçileri Florida’daki evinin önüne giderek eski başkana destek oldu.

FBI ajanlarının mülkünde bulunan bir kasayı kırdığını iddia eden Trump, “İlgili devlet kurumlarıyla yapılan çalışma ve iş birliğinden sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

GİZLİ, KAYIT ARAMASI

Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump’ın Beyaz Saray’daki görevi sırasında Florida’daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti. Adalet Bakanlığının, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago’dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi. Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.

ADAY OLACAĞININ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Trump geçtiğimiz temmuz ayında verdiği bir röportajda aday olacağının sinyalini vermişti. Trump, ABD'de 2024 yılında yapılacak olan başkanlık seçimleri için, “Benim için asıl büyük karar adaylık açıklamasını Kasım’daki kongre ara seçiminden önce mi, yoksa sonra mı duyurmak” demişti.