  • BIST 2.780,13
  • Altın 1030.718
  • Dolar 17.8972
  • Euro 18.3129
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASüt Dişi Travmalarına Dikkat !

ABD’de FBI ajanları Trump’ın evini bastı

» »
ABD eski başkanı Donald Trump'ın evine FBI tarafından baskın düzenlendi. Trump yazılı açıklamasında "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi" dedi.
ABD’de FBI ajanları Trump’ın evini bastı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bulunan Mar-A-Lago malikanesine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından baskın yapıldığını ve arandığı açıkladı.

KASAYI KIRDILAR

Trump, yazılı açıklamasında, “Florida, Palm Beach’teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi.” ifadelerini paylaştı.

Trump’ın açıklamaları sonrasında destekçileri Florida’daki evinin önüne giderek eski başkana destek oldu.

FBI ajanlarının mülkünde bulunan bir kasayı kırdığını iddia eden Trump, “İlgili devlet kurumlarıyla yapılan çalışma ve iş birliğinden sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

GİZLİ, KAYIT ARAMASI 

Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump’ın Beyaz Saray’daki görevi sırasında Florida’daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti. Adalet Bakanlığının, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago’dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi. Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.

ADAY OLACAĞININ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Trump geçtiğimiz temmuz ayında verdiği bir röportajda aday olacağının sinyalini vermişti. Trump, ABD'de 2024 yılında yapılacak olan başkanlık seçimleri için, “Benim için asıl büyük karar adaylık açıklamasını Kasım’daki kongre ara seçiminden önce mi, yoksa sonra mı duyurmak” demişti. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump'tan 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olabileceği iması08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:03
  • Blinken: Filipinler’e saldırı olursa ABD savunacaktır07 Ağustos 2022 Pazar 21:22
  • ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı06 Ağustos 2022 Cumartesi 21:49
  • Meksika karıştı: Otoyolda 6 ceset bulundu, hücreye operasyonda onlarca ölü var06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:50
  • Beyaz Saray’ın yanına düşen yıldırımda yaralanan 3 kişi öldü06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:13
  • Politico: Çin, ABD’li askeri yetkililerin telefonlarını açmıyor06 Ağustos 2022 Cumartesi 17:51
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:23
  • Washington'daki Beyaz Saray’ın yanına düşen yıldırımda yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:16
  • Beyaz Saray’ın yanına yıldırım düştü: Yaralılar var05 Ağustos 2022 Cuma 16:51
  • Biden’a yapılan son koronavirüs testi de pozitif çıktı04 Ağustos 2022 Perşembe 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti