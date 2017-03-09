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ABD'de FBI ve CIA'den WikiLeaks soruşturması

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ABD'de FBI ve CIA'den WikiLeaks soruşturması
ABD'de, Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) gizli elektronik dinleme araçlarına ait olduğu iddia edilen belgelerin internet sitesi WikiLeaks'e sızdırılması ile ilgili olarak cezai soruşturma başlatıldı.

Amerikan medyasına konuşan yetkililer, soruşturmayı CIA ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) birlikte yürüttüğünü söyledi.

WikiLeaks, Salı günü "CIA'e yönelik en büyük ifşasına" başladığını duyurarak, kurum ile ilgili olduğunu iddia ettiği 8 bin 761 belgeyi yayımlamıştı.

"Vault 7" takma ismi verilen belgelerde, CIA'in geliştirdiği yazılımlarla akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve internete bağlanan televizyonlara nasıl sızdığının yer aldığı öne sürülüyor.

Zaman içerisinde yayınlanacak milyonlarca belgede CIA'in siber saldırı kabiliyetlerini casusluk için nasıl kullandığının bulunacağı belirtilmişti. Belgelerin yayımlanma amacının CIA'in yetkilerini aşıp aşmadığının tartışılması olduğu vurgulanmıştı.

CIA, FBI ve Beyaz Saray ise Salı günü sızdırılan belgelerin orijinal olup olmadığı hakkında yorum yapmadı.

CIA: WikiLeaks Amerikalıların hayatlarını tehlikeye atıyor

Öte yandan CIA, WikiLeaks'i, Amerikalıları hayatlarını tehlikeye atmakla suçladı.

CIA'den yapılan açıklamada, "Amerikan halkı, WikiLeaks'in, istihbarat servislerinin Amerika'yı teröristlerden ve düşmanlardan koruma yeteneğine zarar verecek her tür ifşasından fazlasıyla rahatsız olmalıdır" ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca bu tür ifşaların hem Amerikan istihbarat personelini ve operasyonlarını tehlikeye attığı, hem de ABD'nin düşmanlarına ülkeye zarar verme imkanı sağladığı vurgulandı.

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