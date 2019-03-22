  • BIST 103.408
  • Altın 230,664
  • Dolar 5,4618
  • Euro 6,2169
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

ABD’de Fetullah Gülen üniversitesinin lisansının iptali için adım

» »
ABD’de Fetullah Gülen üniversitesinin lisansının iptali için adım
ABD’de Fetullah Gülen üniversitesinin lisansının iptali için adım

ABD’de Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyi, "FETÖ"’nün ABD’deki üniversitelerinden Virginia International University’nin (VIU) lisansının kaldırılması için adım attı.

ABD’de Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyi, "(FETÖ)" ABD’deki üniversitelerinden Virginia International University’nin (VIU) lisansının kaldırılması için adım attı.

ABD’de faaliyet gösteren “Göçmenlik Çalışma Merkezi” adlı kuruluşun geçen ay açıkladığı bir raporda, “eğitim kalitesinden yoksun” ve “ABD’ye gelen kişilere F1 öğrenci vizesi almaya odaklı” faaliyet gösteren okullar listesinde yer alan, ayrıca hakkında “intihal” suçlaması bulunan VIU, bu defa da lisansını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Göçmenlik Çalışma Merkezininin internet sitesindeki habere göre, VIU’nun lisansının kaldırılmasının ilk aşaması olarak, rapordaki iddialar da dikkate alınarak bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında okul çalışanları ile de görüşüldü.

Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyinde salı günü yapılan oylamada da sürecin bir sonraki aşamasına geçilmesi oy birliği ile onaylandı.

Bu aşamada, üniversitenin Konseyin ilk aşamadaki bulgularına itiraz edip, aksini ispat etme hakkı bulunuyor. İkinci aşamada iddialar nedeniyle resmi olmayan bir oturum yapılacak ve iddia yöneltilen kişiler burada ifade verecek. İkinci aşamanın da onaylanması durumunda VIU’nun lisans iptal sürecinde ilerlenmiş olacak. Lisans iptali süreci her ne kadar uzun bir süreç gibi görünse de Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyi daha önce benzer iddialarla birçok eğitim kurumunun lisansını iptal etmişti. ABD’de faaliyet gösteren “Göçmenlik Çalışma Merkezi”, yurt dışından gelen kişilere F1 vizesi sağlamak amacıyla çalışan ve aktif olarak kaliteli bir eğitim vermeyen 38 üniversitenin adını açıklamıştı.

Listede, eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan’ın rektörlüğünü yaptığı North American University ile bir başka "FETÖ" firarisi Emre Uslu’nun çalıştığı Virginia International University de yer almıştı. Ayrıca, merkezin başka bir haberinde, VIU’nun “öğrencilerin akademik başarısızlıklarını ve intihalleri” göz ardı ettiği belirtilmişti. VIU’da AA ekibi tarafından geçen yıl ilk kez görüntülenen, Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın ölümündeki şüpheli doktor ve "FETÖ" firarisi Mustafa Sarsılmaz da ders veriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'nin 'kıyamet günü' uçaklarının bulunduğu hava üssü sular altında kaldı19 Mart 2019 Salı 18:55
  • New York Times: Kaşıkçı cinayeti, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın muhalifleri susturma operasyonunun parçasıydı18 Mart 2019 Pazartesi 22:01
  • ABD'de bir kadın, altız bebek doğurdu18 Mart 2019 Pazartesi 18:00
  • Maduro kabinede köklü değişime gidiyor18 Mart 2019 Pazartesi 11:55
  • BM adını koydu: İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı15 Mart 2019 Cuma 22:16
  • BM'den o uçaklar için uyarı: Seyahat etmeyin15 Mart 2019 Cuma 15:58
  • Tüm ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti15 Mart 2019 Cuma 09:36
  • ABD'den videolu İstiklal Marşı mesajı (VİDEO)12 Mart 2019 Salı 17:43
  • ABD'de gözaltında tutulan Pakistanlı: 'Sadece domuz etli sandviç verdiler'12 Mart 2019 Salı 16:11
  • ABD şaşırdı: Küba, 'gerçek emperyalist güç'12 Mart 2019 Salı 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti