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ABD'de Geçen Yıl Aşırı Doz Uyuşturucudan 93 Bin Kişi Öldü

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ABD’de geçen yıl aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle 93 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD'de Geçen Yıl Aşırı Doz Uyuşturucudan 93 Bin Kişi Öldü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından açıklanan raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının damgasını vurduğu 2020'de 93 bin kişinin aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Raporda, 2019’da bu ölümlerin sayısının 72 bin olduğu, geçen yıl yüzde 29’lük artış kaydedildiği belirtildi.

Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 378 bin kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilen CDC raporunda, aşırı doz uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki yıllık 93 bin sayısının günde ortalama 250 ve saatte 11 ölüm anlamına geldiği ifade edildi.

Raporda, 2020'deki aşırı doz uyuşturucu sebebiyle ölümlerin New Hampshire ve Güney Dakota dışında tüm eyaletlerde arttığı, Vermont'ın yüzde 58, Kentucky’nin de yüzde 54 artış ile ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Raporda ayrıca aşırı doz uyuşturucudan ölümlerin 1970’lerde yıllık 7 bin 200, 1980’lerin sonuna doğru da 9 bin civarında seyrettiği bilgisi paylaşıldı.

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