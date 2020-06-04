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ABD'de gözaltına alınırken ölen Floyd'un nisanda Kovid-19 geçirdiği anlaşıldı

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ABD'de gözaltına alınırken ölen Floyd'un nisanda Kovid-19 geçirdiği anlaşıldı
ABD'de gözaltına alınırken ölen Floyd'un nisanda Kovid-19 geçirdiği anlaşıldı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis tarafından gözaltına alınırken ölen George Floyd'un nisanda yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hennepin ilçesi Adli Tıp Ofisi’nin yayımladığı otopsi raporunda, Floyd'un ölüm sebebi "kalp krizi" olarak açıklanırken, sağlık geçmişine ilişkin detaylara yer verildi. 

​Raporda, Floyd'un 3 Nisan'da yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ancak virüsü taşımasına rağmen hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.

Floyd'un öldüğünde akciğerlerinin sağlıklı olduğu bilgisi paylaşılan raporda, ancak akciğer ile kalp arasındaki bazı atar damarlarda daralma tespit edildiğine dikkat çekildi.

Raporda "ölüm sebebi" başlığından ayrı olarak, "diğer önemli koşullar" başlığı altında, afyon türevi bir uyuşturucu madde olan fentanil zehirlenmesi ve yakın dönemde metamfetamin kullanımı tespit edildiği kaydedildi.

Raporun dip notlarında, fentanil zehirlenmesinin ağır solunum stresine ve kasılma nöbetlerine yol açabileceğine işaret edildi.

Floyd'un gözaltında öldürülmesi

Siyah ABD’li 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahlara yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de, Ulusal Muhafız Birlikleri, polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.

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