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"ABD'de gözaltında öldürülen en az 70 kişinin son sözleri 'Nefes alamıyorum' oldu"

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"ABD'de gözaltında öldürülen en az 70 kişinin son sözleri 'Nefes alamıyorum' oldu"
"ABD'de gözaltında öldürülen en az 70 kişinin son sözleri 'Nefes alamıyorum' oldu"

The New York Times | Polis gözaltısında ölen 70 kişi üç aynı kelimeyi fısıldadı

New York Times, polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen 70 vatandaşın sona sözlerinin "Nefes alamıyorum" olduğunu ifade etmişti. 2014'te Eric Garner, 2019'da Byron Williams ve son olarak George Floyd, polis tarafından öldürülmeden önce "Nefes alamıyorum" demeleri ABD'de büyük yankı uyandırmıştı. NYT, yaptığı araştırma sonucunda en az 70 kişinin gözaltına alındıktan sonra bu kelimeleri söyleyerek öldüğünü ifade etti. Gazete, ilk sayfasına kocaman puntolarla 29 Aralık 2011'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen Willie Ray Banks'in bir memurla arasında geçen son konuşmayı taşıdı:

Polis: Hayır beyefendi
Ray Burns: Nefes alamıyorum
P: Tamam
RB: Nefes alamıyorum!
P: Nefes alabiliyorsun, konuşuyorsan neve alabiliyorsundur

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