ABD'de gözaltında tutulan Pakistanlı: 'Sadece domuz etli sandviç verdiler'

ABD'de, yeşil kart başvurusu olan Pakistanlı bir kişi, gözaltına alınıp günler sonra başvurusunun kabul edilmediğinin kendisine tebliğ edildiğini anlattı.

Müslüman göçmen, gözaltındayken kendisine sadece domuz etli sandviç verildiğini söyledi.

Adnan Asif Parveen isimli Pakistanlı, ABD vatandaşı nişanlısıyla evlendikten sonra yeşil kart başvurusu yaptı. Yaklaşık iki sene önce yaptığı başvurunun sonucunu beklerken, 11 Ocak'ta, Teksas'ın Falfurrias şehrinde sınır devriyesi tarafından gözaltına alındı. Burada kendisine yeşil kart başvurusunun reddedildiği söylendi.

Asif'in yeşil kartı olmasa da, ABD'de çalışma izni var. Buna rağmen 6 gün boyunca gözaltında tutuldu.

Eşi Jennifer Asif, sadece Müslüman olduğu için eşinin bu muameleye maruz kaldığını düşünüyor.

Huffington Post'a konuşan Jennifer, "Tek yapmaya çalıştığımız aile olmak ve ABD'de yasal olmaktı. Bu yolda atılan her adım çok karışık. İnsanın hevesinin kırılmaması çok zor" diyor.

Independent gazetesinin haberine göre Adnan Asif, gözaltındayken kendisine sadece sekiz saatte bir domuz etli sandviç verildiğini iddia etti.

Asif, Müslüman olduğu için domuz etli sandviçi reddetti ancak başka bir seçeneğinin olmadığını söylediler. Bunun üzerine 6 gün boyunca sandviçin içindeki eti çıkararak sadece ekmeği yedi.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza tarafından "terörle bağlantılı olma ihtimali" ve camisinde Amerikan karşıtlığı olup olmadığı konusunda sorgulandığını söylüyor:

"Olmadığını, caminin sadece gidip dua etiğimiz bir yer olduğunu söyledim."

Asif şu an Güney Teksas'taki Port Isabel Islahevi'nde gözaltında tutuluyor. Sınır dışı edilme ihtimali var.

ABD Temsilciler Meclisi'nin demokrat üyelerinden Grace Meng, İç Güvenlik Bakanlığı'na bir mektup yazarak, Asif'in yasal çalışma izni olduğu halde neden hâlâ gözaltında tutulduğunu sordu.

Huffington Post'a göre, Asif'in avukatı Cathy Potter dahil birçok avukat, yeşil kart başvurusunun reddedilmesinde Asif'in Müslüman olması etkili olduğunu düşünüyor.

2012'deki bir davada, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu'nun (USCIS) bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarından gelen yeşil kart, vize ve vatandaşlık başvurularında ek inceleme yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Pakistan da bu ülkelerin arasında.

Büro, Huffington Post'un Asif'in durumuyla ilgili bilgi ve yorum alma talebini, gizlilik kaygısı sebebiyle reddetti. Ancak USCIS zaten başvuruların neden geciktiği ya reddedildiği konusunda bilgi vermiyor.

Asif henüz çocukken ailesi Pakistan'dan İspanya'ya taşındı. Burada İspanya vatandaşlığı alan Asif, 2014'te, akrabalarını ziyaret etmek için turist viezisyle ABD'ye gitti. Burada Jennifer'la tanıştı ve İspanya'ya dönmekten vazgeçti.

3 ay sonra vizesi bittiğinde, ABD'de kayıt dışı yaşamaya devam etti.

2016'da evlendikten hemen sonra yeşil karta başvurdu. 2017'de, son adım olan mülakat randevusu verildi. Ancak mülakat günü gelmeden "arka plan araştırması yapmak için daha çok zamana ihtiyaç olduğu gerekçesiyle" randevu iptal edildi.

İki yıldır başvurunun sonuçlanmasını beklerken, Ocak 2019'da gözaltına alındı.

27 Şubat'ta Huffington Post'ta kendisine kötü muamele yapıldığıyla ilgili haber ilk kez yayımlandıktan sonra, USCIS, Asif'in yeşil kart başvurusunun reddedildiği bilgisini verdi.

Ardından Jennifer'a, eşinin başvurusunun reddedildiğine dair bir mektup gönderildi. Mektupta, Asif'in başvurusunda "yargıya gitmenin kendi faydasına olmayacağını gösteren önemli olumsuz etkenler olduğu" yazılıydı.

Avukatı bu hafta Asif'in salıverilmesi ve yeşil kart başvurusuyla ilgili yeni bir adım atılması için dava açsa da, bundan sonra ne olacağı bilinmiyor.

Jennifer, vazgeçmemek konusunda kararlı. "Onu kaybedemem" diyor.