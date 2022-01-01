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ABD’de Grev Kavgası

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ABD'de Senatör Bernie Sanders, dünyanın en zengin 9. kişisi Warren Buffet'a holdingine bağlı bir şirkette yapılan grev nedeniyle çağrı yaptı. Buffet, duruma ilişkin yapabileceği bir şey olmadığını belirtti.
ABD’de Grev Kavgası

ABD’li Demokrat Senatör Bernie Sanders’la dünyanın en zengin 9. kişisi Warren Buffet, metal işçilerinin grevi yüzünden birbirine girdi.

Buffet’ın holdingine bağlı bir şirkette 450 işçi üç aydır ücret pazarlığı nedeniyle grevde.

CNN International’ın aktardığı habere göre, sol kanat Senatör Sanders, Buffet’a bir mektup yazdı. Sanders, Buffet’tan Berkshire Hathaway holdingine bağlı olan Precision Castparts şirketinin bir üretim tesisindeki greve müdahil olmasını talep etti. Buffet ise sahibi olduğu bir şirkette grevi çözmenin kendisine bağlı olmadığını söyledi.

‘ŞİRKET İYİ DURUMDA AMA İŞÇİLER ÇOCUKLARINI BESLEYEMİYOR’

Sanders, Buffet’a hitaben yazdığı mektubunda, “Şirketin çok iyi durumda olduğu bir dönemde, sizin tarafınızdan istihdam edilen işçilerin çocuklarını besleyip besleyememeleri veya sağlık hizmetlerine sahip olup olmayacakları konusunda endişelenmeleri için hiçbir neden yok” dedi. Buffet, “Bu çalışkan Amerikalıların yaşam standartlarının düşmesi için hiçbir neden yok. Senin ve Berkshire Hathaway’in bundan daha iyisini yapabileceğini biliyorum” dedi.

Şirketin çalışanlara ilk yıl maaşlarına zam yapılmayan sadece 2 bin dolarlık bir ikramiye ve ikinci yıl için yüzde 1 ve sonraki üç yıl için yılda yüzde 2 oranında ücret artışı teklif edildiği belirtildi. Ayrıca tatil süresinin azaltıldığı bildirildi.

Sanders bu teklifi “çirkin ve aşağılayıcı” olarak nitelendirdi.

‘YAPABİLECEK BİR ŞEYİM YOK’

Buffet ise Sanders’a verdiği yanıtta, yapabileceği bir şey olmadığını belirterek, “Şirketlerimiz kararlarıyla ilgilenir. Mektubunuzu Precision Castparts’ın CEO’suna iletiyorum, ancak ona herhangi bir eylem konusunda tavsiyede bulunmuyorum. İşinden o sorumludur” dedi.

Ülkenin ABD’deki diğer zenginlerin aksine kendisini işçiler ve gelir eşitsizliği ile ilgilenen biri olarak konumlandırmıştı. Zenginler için daha yüksek vergiler talep eden Buffet, Forbes’un gerçek zamanlı verilerine göre şu anda 100 milyar doların biraz üzerinde olan servetinin çoğunu bağışlama sözü verdi.

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