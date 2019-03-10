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ABD'de hamile baba doğum yaptı

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Erkek olmak için başladığı cinsiyet değiştirme sürecinde hamile olduğunu öğrenen Wyley Simpson, bebeğini doğurdu.
ABD'de hamile baba doğum yaptı

Wyley Simspon, hamile olduğunu öğrendikten sonra 28 yaşındaki nişanlısı Stephan ile birlikte aldığı karar sonucunda hamileliğini sürdürmeye karar verdi ve bebeğini doğurdu.

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Ancak bebekleri kimi çevreler tarafından tepkiyle karşılandı.

Wyley, daha önce maruz kaldıkları zorbalığı yine yaşadıklarını ancak oğulları Rowan'ın buna değdiğini belirtti.

Simson, yaptığı açıklamada "Her zaman baba olmak istemiştim" ifadelerini kullandı.

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