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ABD'de havayolu personeli, kucağında bebeği olan anneye saldırdı

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ABD'de havayolu personeli, kucağında bebeği olan anneye saldırdı
New American Airlines'ın uçağında kucağında bebeği olan bir kadına saldırarak iten, olaya tepki gösteren başka bir yolcuyla da tartışan personel görevden uzaklaştırıldı.

Güvenlik bahanesiyle İstanbul dahil 7 büyük iehirden yapılan uçuşlarda elektronik cihazları yasaklayan ABD'de havayolu skandalları bitmiyor.

United Airlines görevlilerinin bir doktoru yerde sürükleyerek uçaktan atmasının ardından bu kez de New American Airlines'ın görevlisi, bebekli bir kadına saldırdı.

PUSETİNİ İSTEDİĞİ İÇİN SALDIRDI

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, uçaktaki havayolu personelinin yolcunun bebek pusetini aldıktan sonra kucağında bebeği olan kadını ittiği öne sürüldü.

Uçakta kaydedilen görüntülerde ise göz yaşlarına boğulan kadının pusetini geri istediği ve kadınla görevliler arasında tartışma başladığı görülüyor.

"BUNU BANA YAPSAYDIN SENİ VURUP YERE SERERDİM"

Uçaktaki bir başka yolcu ise "Burada oturup seyretmeyeceğim. Bunu bana yapsaydın seni vurup yere sererdim." diyerek olaya tepki gösterdi.

"Sen karışma" şeklinde yolcuya cevap veren görevli de " Vur hadi, gel vur bana" diye yolcuya doğru yönelerek "Olayın ne olduğunu bilmiyorsun." diye karşı karşılık verdi.

YETKİLİLER KADIN YOLCUDAN ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından American Airlines yetkilileri bebekli kadın yolcudan özür diledi.

Kucağında bebeği olan kadını ittiği iddia edilen ve uçaktaki diğer bir yolcuyla da tartışan personelin ise görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

YİNE ABD HAVAYOLU ŞİRKETİ YİNE SKANDAL

Daha önce de ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United görevlileri, Chicago'dan Louisville kentine gitmek için uçağa binen yolculardan, fazla bilet satıldığı gerekçesiyle dört kişinin gönüllü olarak inmesini istemiş, 800 dolar tutarındaki tazminatı kabul eden gönüllü çıkmayınca da bilgisayar tarafından belirlenen 4 yolcu uçaktan indirilmek istenmişti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOLCUYU YERDE SÜRÜKLEMİŞTİ

Kurada ismi çıkan Dr. David Dao, uçaktan inmeyi reddedince diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek kabinden çıkarılmıştı. Olay sırasında yaralanan Dao'nun görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla "skandal" ortaya çıkmış ve United CEO'su özür dilemişti.

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