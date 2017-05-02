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ABD'de havuz partisi kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

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ABD'de havuz partisi kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı
ABD'de havuz başında doğum günü partisi yapanların üzerine, Peter Selis isimli saldırgan tarafından ateş açıldı. 6 kişi yaralandı, saldırgan vurularak öldürüldü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde, lüks apartman dairelerinin bulunduğu bir semtte düzenlenen havuz başı partisi kana bulandı.

POLİSLER TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Havuz başında doğum günü kutlayan kişilerin üzerine ateş açılması sonucu bir kadın öldü, 6 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen 49 yaşındaki Peter Selis, olay yerine gelen polisler tarafından vurularak öldürüldü. California Üniversitesi San Diego Yerleşkesi yakınlarında yerel saatle dün akşam meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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