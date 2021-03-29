ABD’de helikopter düştü

ABD’nin Alaska eyaletinde bulunan Knik Buzulu bölgesinde helikopter düştü.

Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

ABD’nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinin 80 kilometre doğusundaki Knik Buzulu bölgesinde, Eurocopter AS50 tipi helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Kaza, dün yerel saatle 18:35’te Butte yakınlarında meydana geldi.

Yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklanmadı

Kaza bölgesine, Alaska Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden bir kurtarma ekibi ulaştı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu’nun kaza ile ilgili soruşturma başlattığı duyuruldu.