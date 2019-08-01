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'ABD'de her 4 yemek dağıtım kuryesinden biri, siparişlerin bir kısmını yiyor'

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ABD'de yapılan bir araştırma, her 4 yemek dağıtım kuryesinden birinin müşterilerin yemeklerinden yediğini ortaya çıkardı.
'ABD'de her 4 yemek dağıtım kuryesinden biri, siparişlerin bir kısmını yiyor'

ABD'de yemek servisi distribütörü 'US Foods' tarafından yaklaşık 500 kurye ve 1500'den fazla müşteri üzerinde yapılan ankete göre, yemek dağıtım kuryelerinin yaklaşık yüzde 30'unun götürdüğü yemeklerden yediği belirlendi. 

 

NPR'de yer alan habere göre ankette, kuryelerin yüzde 54'ü 'taşıdıkları yemeğin kokusundan etkilendiğini' söylerken, bu rakamın yarısı ise yemeklerden 'bir ısırık aldığını' açıkladı. 

US Foods tarafından konuyla iligli yapılan açıklamada, "Bazen bazı sürücülerin görevlerini ihlal ettiğini bildirmekten ötürü üzündü duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

Kuryelerin yemeklerinin bir kısmını yediği durumunda tepkileri sorulan müşterilerin çoğunluğu bunu 'kabul edilemez bir durum' olarak nitelendirirken, küçük bir kısmı ise herhangi bir problem görmediğini söyledi.

ABD'li yemek dağıtım şirketleri UberEats ve DoorDash ise konuyla ilgili kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. 

Ancak, UberEats'in şirket politikasına göre, teslimatlarda yaşanan herhangi bir eksilme kötüye kullanım ve şartların ihlali olarak değerlendiriliyor ve söz konusu kuryenin hesabı iptal ediliyor. 

DoorDash'te ise müşterilere teslim edilecek paketlerin kuryeler tarafından açılması yasak ve paketlerin açılması durumunda kuryelerin lisanları iptal ediliyor.

 

Öte yandan, yayınlanan anket sonuçlarına rağmen mobil yemek siparişi sistemi büyümeye devam ediyor. 

2018'de yapılan başka bir araştırmaya göre, yemek sipariş uygulamaları kullanıcılar tarafından en çok indirilen 40 uygulama arasında yer aldı.

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