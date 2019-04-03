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ABD'de iki kadından eski başkan yardımcısı Joe Biden'a suçlama: 'Bize uygunsuz şekilde dokundu'

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ABD'de bir kadın daha eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı yıllar önce kendilerine "uygunsuz bir şekilde dokunmakla" suçladı.
ABD'de iki kadından eski başkan yardımcısı Joe Biden'a suçlama: 'Bize uygunsuz şekilde dokundu'

Amy Lappos, Biden'ın 10 yıl önce Connecticut'ta partiye bağış kampanyası sırasında iki eliyle yüzünü tutup burnunu burnuna sürdüğünü iddia etti.

Demokrat Partili bir kongre üyesinin eski yardımcısı olan 43 yaşındaki Lappos, Biden'a başkan adayı olmaması çağrısında bulundu.

Lappos, "İstenmeyen ilgi gösterisi kabul edilir değildir. Kadını nesneleştirmek kabul edilir değildir" dedi.

Lucy Flores de Biden'ın, 2014'te Nevada'da vali yardımcısı görevi için kendisinin kampanya yürüttüğü sırada, kendisini başının arkasından öptüğünü öne sürüyor.

Lucy Flores ve Joe BidenLucy Flroes, Biden'ı 2014'teki bir kampanya etkinliğinde başının arkasını öpmekle suçluyor.

Joe Biden ise suçlamaları reddetti, şimdiye dek hiçbir uygunsuz davranışta bulunmadığını söyledi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır yürüttüğüm kampanya çalışması ve sosyal hayatımda sayısız el sıkışması, sarılma, sevgi, destek ve dayanışma gösterisinde bulundum. Bir kez bile uygunsuz davrandığımı asla düşünmedim.

"Ancak kadınların yaşadıkları deneyimleri gözden geçirdiği ve erkeklerin dikkat etmesi gerektiğini düşündükleri bir dönemdeyiz ve ben de dikkat edeceğim."

Demokratların en güçlü başkan adaylarından biri

Joe Biden, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan adayı olmak isteyen birçok isim arasında yer alıyor.

Barack Obama'nın başkan olduğu 2009-17 yılları arasında başkan yardımcısı olarak görev yapan Biden, Demokratların en güçlü başkan adaylarından biri olarak görülüyor.

Demokrat Parti'nin 2020 başkan aday adaylarının bir kısmı Flores'i destekledi.

Senatör Elizabeth Warren, Biden'ın iddialara "yanıt vermesi gerektiğini" söyledi.

Senatör Amy Klobuchar da siyasette "insanların dile getirdiği sorunlara cevap vermek gerektiğini" belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Biden için çalışan Cynthia Hogan ise Amerikan New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, Biden'ın kendilerine "saygılı davrandığını ve başkalarının da o şekilde davranmasında ısrar ettiğini" vurguladı.

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