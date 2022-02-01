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ABD'de İki Mahkumun Öldüğü Şiddet Olayları Sonrası Hapishanelere Ziyaretçi Yasağı

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ABD'de İki Mahkumun Öldüğü Şiddet Olayları Sonrası Hapishanelere Ziyaretçi Yasağı
ABD'de İki Mahkumun Öldüğü Şiddet Olayları Sonrası Hapishanelere Ziyaretçi Yasağı

Teksas eyaletindeki bir hapishanede iki mahkumun öldüğü şiddet olayları sonrası, ABD’deki tüm hapishanelerde yeni önlemler alındı. Bir süre mahkumların hücrelerinden çıkmalarına ve ziyaretçi kabul etmelerine izin verilmeyecek.

BBC’nin haberine göre, Federal Hapishaneler Bürosu (BOP), Teksas eyaletine bağlı Beaumont tesisinde dün meydana gelen şiddet olaylarında iki mahkumun öldüğünü, iki mahkumun da ağır yaralandığını açıkladı.

Los Angeles ve El Salvador’da faaliyet gösteren MS-13 isimli sokak çetesinin ve Meksika Mafyası olarak bilinen bir diğer çetenin üyelerinin karıştığı olayların, diğer hapishanelere sıçramasından endişe edildiği ifade edildi.

BOP, bu sebeple bazı geçici tedbirlerin alındığını, bir süre mahkumların hücrelerinden çıkmalarına ve ziyaretçi kabul etmelerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

ABD’de BOP çatısı altında faaliyet gösteren 150 binden fazla mahkumun tutulduğu 134 tesis bulunuyor.

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