ABD’de iki partiden Senato’ya Türkiye’ye ‘sert’ yaptırım tasarısı

Cumhurbaşkanı ve bakanları, enerji sektörü ile askeri işlemleri kapsıyor

Cumhuriyetçi Senatör, Türkiye'ye uygulanması için Senato'ya sunacağı yaptırım yasa tasarısını Twitter'dan paylaştı. Graham, Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile tasarının beraber sunulması için anlaşmaya vardığını söyledi.

Graham, "Hükümet Türkiye'ye karşı harekete geçmeyi kabul etmese de, ben iki partiden de fazlasıyla destek bekliyorum" dedi. Tasarı Kongre'de oylanacak.

Hazırlanan yasa tasarısına göre şu liderlere yaptırımlar uygulanacak:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Ordu işlemlerine uygulanması planlanan yaptırımlar şöyle:

"Yaptırımlar Türk ordusuyla bilinçli olarak işlem yapan, satış yapan veya finansal destek sağlayan, teknolojik destek veren yabancı kişilere yaptırım uygulanacaktır. Bunlara şunlar da dahildir:

Türk ordusu tarafından kullanılmış uçak veya uçak parçaları, makine aksamı

Otomotiv ekipmanları ve Türkiye kara ve deniz güçleri tarafından değerlendirilmiş servisler

Türk ordusu tarafından kullanılmış silahlar veya savunma teçhizatları

Türkiye enerji sektörüne uygulanması planlanan yaptırımlar şöyle:

Türkiye'nin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılması için yerel petrol üretimine ve doğal gaz üretimine madde, servis, teknoloji, bilgi veya başka türlü destek sağlayan yabancı kişi veya gruplara yaptırım uygulanacaktır.

Yaptırımların dördüncü maddesine göre tasarı yürürlüğe girerse ABD ordusunun TSK'ya mermi satması veya paylaşması da engellenecek. ABD ordusu ayrıca Türkiye'ye savunma teçhizatları, hizmetleri ve materyalleri satamayacak.

Yasa tasarısında bir kez daha Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin alımı sebebiyle CAATSA yaptırımları uygulanması gerektiği savunuldu.

6. maddeye göre insani yardım, sağlık yardımı, demokrasi teşviki ve seçim desteği, istihbarat desteği yaptırım dışı tutulacak.

Yasa tasarı Türk liderlere ABD vizesi ambargosu uygulanmasını talep ederken, Erdoğan'ın mal varlığı hakkında da bir rapor istendi.