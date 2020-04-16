ABD’de ikinci ‘milyoner’ vakası: Hesaba devlet desteği yerine 8.5 milyon dolar yattı

ABD’de, Indiana eyaletinde yaşayan bir adamdan sonra, Florida’da yaşayan bir kadın da devletin salgınla mücadele için açıkladığı destek paketi kapsamında yatırılan parayı çekmek amacıyla ATM’ye gittiği ve hesabında milyonlarca dolar buldu.

Emekli Diana Lagulli, Sanford kentinde, hesabını kontrol ettiğinde önce 3.5 milyon dolarlık (24.3 milyon lira) bir bakiye gördü, bir süre sonra yeniden baktığında meblağ 8.5 milyon dolara (59 milyon lira) yükselmişti.

“Oğluma dönüp annesinin babasını milyoner olduğunu söyledim kahkaha atarak” diyen Lagulli, bankayı aradığında bir yanlışlık olduğunu söylediler. Bir restoranda çalışan eşinin salgın sürecinde işini kaybettiğini anlatan Lagulli’ye 12 saat içinde bir mesaj yollandı ve hesaptaki milyonların ‘ait olduğu yere’ aktarıldığı belirtildi.

“Böylece, milyoner olma masalı bitti, gerçeğe döndüm” diyen Lagulli, değil milyonları on binlerce doları hayatında bir arada görmediğinin altını çizdi.

Geçen cuma günü, New Chicago’da yaşayan Charles Calvin, yatırılmasını beklediği 1700 doların (11 bin 800 lir) bir kısmını çekmek için ATM’ye gidip makbuzu kontrol ettiğinde hesabında 8.2 milyon dolar (57milyon lira) olduğunu fark etmişti. Hafta başında bankayı aradığında onun milyonlarının da yerinde yeller esiyordu.

Devlet, herkese 1000 dolar (6 bin 994 lira), çocuğu olanlara ise ek ödemeyi içeren destekler veriyor.