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ABD'de ilginç koronavirüs vakası: Yurtdışına çıkış yok, temas yok!

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, kaynağı belirlenemeyen bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi
ABD'de ilginç koronavirüs vakası: Yurtdışına çıkış yok, temas yok!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yakın dönemde yurt dışına seyahat etmemiş veya bilinen başka bir hastayla temasta bulunmamış kişide Kovid-19 görüldüğünü bildirdi.

Merkezin açıklamasında, vakanın, hastalığın halk arasında kontrolsüz yayıldığının işareti olabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, San Francisco şehrinin kuzeydoğusundaki Solano ilçesinde yaşayan hastanın Sacramento'da bir hastanede müşahede altına alındığı ve hastayla temas kurmuş kişilerin araştırıldığı ifade edildi.

Hasta, ABD'de görülen 60'ncı yeni tip koronavirüs vakası oldu. Ülkede daha önce tespit edilen 59 Kovid-19 vakasında, hastaların tamamı yurt dışına seyahat etmiş veya yurt dışına seyahat edenlerle yakın temasta bulunmuş kişilerdi.

ABD'de Kovid-19 bulaşan ilk 14 hasta, salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kenti ve çevresine seyahat etmiş kişiler ve eşleriydi. Ardından ABD hükümetinin Vuhan'dan tahliye ettiği ABD vatandaşları arasından 3, Japonya'daki Diamond Princess yolcu gemisinden tahliye edilenler arasındaki 42 kişide de yeni tip koronavirüs görülmüştü.

 

 
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