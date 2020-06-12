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ABD'de ilk defa bir Covid-19 hastasına çifte akciğer nakli yapıldı

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ABD'de ilk defa bir Covid-19 hastasına çifte akciğer nakli yapıldı
ABD'de ilk defa bir Covid-19 hastasına çifte akciğer nakli yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa Covid-19 nedeniyle bir hastaya çifte akciğer nakli yapıldı.

Chicago'da 20'li yaşlarında Latin kökenli bir kadına yapılan nakil kritik durumdaki Covd-19 hastaları için yeni bir umut ışığı olabilir.

Yoğun bakımda solunum destek ünitesi ile 6 hafta geçiren hastanın akciğerleri haziran ayı başında daha da kötüleşti.

Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Ankit Bharat, hastanın akciğerlerinin hiç bir düzelme işareti göstermediğini ve son aşama fibrozise doğru ilerlemeye başladığını aktardı. Bharat, Covid-19 nedeniyle akciğerlerin çok fazla hasar gördüğünü ve artık nakil dışında bir çare kalmadığını vurguladı.

Daha önce onlarca defa akciğer nakli yapan 40 yaşındaki doktor, normal bir nakil 6 saat sürerken 5 Haziran'da yapılan ameliyatın 10 saat sürdüğünü belirtti. Hastanın akciğerleri etrafındaki yapılara çok fazla yapıştığı için alınması normalden çok daha uzun sürdü.

Hastanın bilincinin açıldığını ve ailesi ile telefonda görüntülü görüşme yaptığını aktaran Bharat, başarılı geçen operasyonun akciğerleri tamamen iflas eden ve solunum cihazına bağlı olarak yaşayan başka hastalarda da uygulanabileceğini vurguladı.

Dünyada ilk çift akciğer nakli 1986 yılında Toronto'da Bharat'ın da hocası olan Doktor G. Alexander Patterson tarafından yapılmıştı.

ABD'de bir ilk

Bir Covid-19 hastasına çift akciğer nakli ABD'de ilk defa gerçekleştirilmiş oldu. Daha öncesinde Çin 66 yaşındaki bir kadına mart ayında benzer bir operasyon yapıldığını açıklamıştı.

Amerikalı hastanın akciğer naklinden önce koronavirüs testinin negatif çıkması yani Covid-19 hastalığını atlatmış olması gerekiyordu. Bu yüzden haftalar boyunca sıkı gözetim altında tedavi gördü.

Doktorlar genç bir hastanın akciğerlerinin bu kadar zarar görmesinin anormal olduğunu ve altında yatan nedenleri araştırmaya devam ettiklerini açıkladı.

Donör sıkıntısı

Bharat kritik durumdaki hastaları kurtarmanın yanı sıra akciğer nakillerinin her ne kadar hastalığı atlatsa da akciğerleri kalıcı zarar gören hastalar için de bir çare olabileceğini belirtiyor.

Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde diğer organlar da olduğu gibi akciğerde de bağışçı sıkıntısı yaşanıyor ve bekleme süreleri 3 ile 6 ay arasında değişiyor.

Bharat ayrıca bağışlanan organların yüzde 15'ten daha azının bir hastaya nakil için uygun olduğunu aktardı.

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