  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

ABD'de ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsü görüldü

» »
Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken ABD'de ilk kez çocuklarda bu virüse rastlandı.
ABD'de ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsü görüldü

ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, vakalardan birinin California'da diğerinin de Washington'da olduğu bildirildi.

Çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirten yetkililer, çocukların nasıl enfekte olduğunun araştırıldığını söyledi.

ABD'de maymun çiçeği virüsü şu ana kadar en az 8'i kadın 2 bin 800'den fazla kişide görüldü.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlar uyardı! Kilo vermeyi engelleyen hatalar22 Temmuz 2022 Cuma 13:01
  • Otizm spektrum bozukluğu oranında ciddi artış22 Temmuz 2022 Cuma 12:22
  • Suyunuzu yanınızdan eksik etmeyin22 Temmuz 2022 Cuma 12:08
  • ABD’de 2013’ten bu yana ilk çocuk felci vakası görüldü22 Temmuz 2022 Cuma 09:53
  • Sivilcenin çıkma nedeni22 Temmuz 2022 Cuma 08:53
  • Uzmanlardan içki şişeleri ve ambalajlarına sadelik çağrısı21 Temmuz 2022 Perşembe 22:53
  • Corona virüsü vakaları hızla artarken, Omicron BA.2.75’le ilgili endişe yaratan belirti21 Temmuz 2022 Perşembe 18:43
  • Maymun çiçeği virüsü kimleri tehdit ediyor21 Temmuz 2022 Perşembe 17:30
  • Et Yedikten Sonra Hangi Tatlılar Tüketilir?21 Temmuz 2022 Perşembe 15:04
  • Ağız Ve Diş Sağlığınızı Korumak İçin Bu Önerilere Kulak Verin21 Temmuz 2022 Perşembe 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti