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ABD'de Iraklı Hristiyanların iadesi ertelendi

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ABD'de Iraklı Hristiyanların iadesi ertelendi
ABD'deki bin 400 Iraklı Hristiyanın ülkelerine iadesi mahkeme kararıyla bir kez daha ertelendi.

Detroit Bölge Mahkemesi Yargıcı Mark Goldsmith, haklarında ülkelerine iade kararı olan ve geri gönderilmeleri durumunda işkence görme ihtimali bulunan Iraklı Hristiyanların, ülkelerine iadesinin 14 gün daha ertelenmesine karar verdi.

Kararın pazartesi gününden başlayarak 24 Temmuz'a kadar geçerli olmasına hükmedildi.

ABD Adalet Bakanlığı, bir bölge mahkemesi yargıcının göçmenlikle ilgili konuda yetkisi olmadığını açıklamıştı. Hükümet yetkilileri, ülke çapında bin 400 Iraklı hakkında sınır dışı kararı bulunduğunu duyurmuştu.

Yargıç Goldsmith, 23 Haziran'da Michigan eyaletinde yaşayan ve ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda işkence ve ölümle karşı karşıya kalmaktan korkan 100'den fazla Iraklı Hristiyan'ın ülkelerine iadesinin, 14 gün süreyle askıya alınmasına karar vermişti.

Adalet Bakanlığı, uzun süredir ABD'de yaşayan ve kısa süre önce gözaltına alınan Iraklıların, bölge mahkemesine yaptığı başvuruya itiraz ederek, bu kişilerin ülkede kalmak için göçmen mahkemesine başvuruda bulunması gerektiğini kaydetmişti.

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