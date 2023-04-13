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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

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ABD, işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek 239 bine çıktı.
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Nisan ile biten haftada 239 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 239 bine yükseldi.

15 OCAKTAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve 15 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyeye çıkan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 232 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 228 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 250 kişi artarak 240 bin ile 20 Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları da 1 Nisan ile biten haftada 13 bin kişilik azalışla 1 milyon 810 bine geriledi. 

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