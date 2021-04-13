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ABD'de Johnson&Johnson aşısı sonrası kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle kullanımın durdurulması önerildi

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede Koronavirüs'e karşı tek doz olarak uygulanan Johnson&Johnson aşısına dair kan pıhtılaşması raporları üzerine kullanımın durdurulmasını önerdi. 
ABD'de Johnson&Johnson aşısı sonrası kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle kullanımın durdurulması önerildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede Koronavirüs'e karşı tek doz olarak uygulanan Johnson&Johnson aşısına dair kan pıhtılaşması raporları üzerine kullanımın durdurulmasını önerdi. 

AP'nin aktardığı habere göre, ABD'de onay alan tek dozluk Johnson&Johnson Koronavirüs aşısı olan altı kadında kan pıhtılaşması ve düşük trombosit sayıları görülmesi üzerine CDC ve FDA ortak bir açıklama yaptı. Sağlık yetkilileri, sorunun inceleneceğini söyledi. 

İncelme sürecinde ABD'deki federal dağıtım kanalları, aşı merkezleri Johnson&Johnson aşısını uygulamayı durduracak. 

Ülkede Pfizer ve Moderna aşılarının yanı sıra şu ana kadar 6.8 milyon doz Johnson&Johnson aşısı uygulandı. 

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