ABD'de kamu hizmetleri tekrar durabilir

ABD Kongresi’nde bazı kamu hizmetlerin ödenekleri hakkında yapılan müzakereler, Cumhuriyetçi ve Demokratların Meksika sınırına örülecek duvara ayrılan fon ve sınırda tutuklananacakların sayısı konusunda herhangi bir mutabakata varamaması nedeniyle tıkandı

Kongre’de ödenek konusunda mutabakata varılamaması halinde ABD’nin sınır güvenliğinden sorumlu bakanlığı ve bazı federal kurumlar cuma günü ödeneksiz kalacak.

Fox News Sunday’e dün konuşan Cumhuriyetçi Senatör Richard Shelby, “Görüşmeler şu anda tıkandı” diyerek, açmazın Demokratların ABD’ye yasadışı olarak gelen kişiler için tutukevlerinde yatak sayısının sınırlanması taleplerinden kaynaklandığını belirtti.

Demokrat Senatör Jon Tester ise Fox’a yaptığı açıklamada “Bu bir müzakere. Müzakereler nadiren sorunsuz ilerliyor” diyerek, anlaşmaya varılacağına dair umutlu olduğunu söyledi.

Shelby pazartesiye kadar anlaşmaya varılmasına yüzde 50 ihtimal verdi.

Ancak adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak Reuters’a yaptığı açıklamada başka görüşmeler planlanmadığını belirtti.

Senatörler pazartesiye kadar ödenek üzerinde anlaşmaya varıp tasarıyı Temsilciler Meclisi ve Senatosu’dan geçirmeyi ve Başkan Donald Trump’a cuma gününe kadar imzalatmayı planlıyorlardı.

Meksika sınırına duvar örmek için Kongre’den 5.7 milyar dolar isteyen Trump, 25 Ocak’ta bu ödeneği alamadan kamu hizmetlerinin tekrar başlatılmasına olanak veren bir anlaşma imzalamıştı. Böylece 35 gün süreyle duran kamu hizmetleri tekrar başlatıldı ve muhalefetteki Demokrat Parti siyasi bir zafer kazanmış olmuştu.

Trump’ın imzaladığı bu anlaşma Kongre’deki Cumhuriyetçi ve Demokratlara, aralarındaki sınır güvenliği konusundaki anlaşmazlığı çözmek için üç hafta süre vermişti. Süre cuma günü dolacak.

Uzlaşılamayan konulardan biri, Demokratların ABD Göç ve Gümrük İcra Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklanan insanlar için tutukevlerinde yatak sayısının azaltılması talebinden kaynaklanıyor. Cumhuriyetçiler göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandırmaya yönelik çabalarının bir parçası olarak sayıyı artırmak istiyor.