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ABD'de kar fırtınası: 2 binden fazla uçuş iptal edildi

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ABD'de kar fırtınası: 2 binden fazla uçuş iptal edildi.
ABD'de kar fırtınası: 2 binden fazla uçuş iptal edildi

ABD'nin başkenti Washington DC dahil orta ve doğu kesimindeki birçok eyalette bugün kar fırtınasının başlaması ve yaklaşık 80 milyon kişinin olumsuz hava koşullarından etkilenmesi bekleniyor.

2 bin 280 uçuş iptal edildi

Uçuş durumlarının izlendiği internet sitesi FlightAware, bugün yapılması planlanan 2 bin 280 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Kar fırtınasının en çok etkilenmesinin beklendiği Kuzey Carolina'nın Charlotte kentindeki Douglas Uluslararası Havalimanı, bugün yapılacak uçuşların yüzde 90'ını iptal etti.

4 eyalet "acil durum" ilan etti

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), bugünkü kar fırtınasının Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia başta olmak üzere birçok eyaleti etkileyeceğini duyurdu. Söz konusu 4 eyalette fırtına öncesi acil durum ilan edildi.

Kar fırtınasının etkili olacağı eyaletlerde dağlık bölgelerde kar kalınlığının 45 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor.

220 bin kişi elektriksiz kaldı

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle ABD'de en az 221 bin kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.US" isimli internet sitesine göre, Georgia, Florida, Güney Carolina, Alabama ve Kuzey Carolina'da en az 221 bin kişi elektrik kesintisi yaşıyor.

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