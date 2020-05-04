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ABD'de katil arı paniği

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Korona virüsü salgınıyla boğuşan ABD'de şimdi de 'zehirli eşek arıları' nedeniyle panik yaşanıyor. Beş santimetreye ulaşabilen boylarıyla 'katil arı' olarak bilinen ve ABD'de ilk kez görülen bu canlılar, ölüme yol açabiliyor.
ABD'de katil arı paniği

Korona virüsü salgınının yeni merkezi olan ABD’de bu kez de ‘zehirli eşek arısı’ paniği başladı. Ülkede ilk kez görülen Asya kökenli eşek arılarının bir insanı birkaç kez sokması ölüme neden olabiliyor.

Bilim insanları, ‘Vespa mandarinia’ adı verilen Asya kökenli dev eşek arılarının ABD’de özellikle Washington eyaletinde ilk kez görüldüğünü belirtti. Arıcılar, çok sayıda bal arısının kafaları koparılmış bir şekilde bulunduğunu aktardı.

Washington Devlet Üniversitesi (WSU) araştırmacıları, beş santimetreye ulaşan boylarıyla dünyanın en büyük arısı olarak bilinen bu türün, bir insanı birkaç kez sokması halinde ölüme yol açabildiğini kaydetti. Bu tür, bu nedenle ‘katil arılar’ olarak adlandırılıyor. WSU’da böcekbilim uzmanı olan Susan Cobey, “Büyük sarı-turuncu yüzleriyle bir canavar karikatüründen fırlamış gibiler” yorumunu yaptı.

ABD’YE KARGOYLA GELMİŞ OLABİLİRLER

Arıların ABD’ye nasıl geldiği ise bilinmiyor. WSU’dan Seth Truscott, kargoyla ulaşmış olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Truscott, “Eşek arıları en çok yaz sonu ve sonbahar başlarında, kraliçeleri için protein kaynağı aradıkları zaman saldırgandır. Bal peteklerine saldırırlar, yetişkin arıları öldürürler. İğneleri büyük ve acı vericidir, etkili bir nörotoksin içerir. Bir insanı birkaç kez sokarlarsa öldürürler, o insan alerjik olmasa bile” dedi.

‘Katil arıların’ hem insanlara hem de sayıları giderek azalan arı kolonilerine zarar vermesinden endişe ediliyor. Yetkililer bu nedenle halka eşek arısını görmeleri halinde kendilerine haber vermesi çağrısında bulundu. Bu arılar normalde Doğu Asya’nın ılıman ve tropik ikliminde yaşıyor ve her yıl ortalama 50 insanın ölümüne yol açtığı belirtiliyor. 

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