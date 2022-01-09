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ABD’de Kimyasal Madde Yüklü Tren Raydan Çıkarak Alev Aldı

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ABD’de Texas-Oklahoma eyalet sınırına yakın bir bölgede kimyasal madde yüklü tren raydan çıkarak alev aldı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
ABD’de Kimyasal Madde Yüklü Tren Raydan Çıkarak Alev Aldı

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Vernon'da bulunan Oklaunion'da kimyasal madde yüklü tren raydan çıktı.

Burlington Northern ve Santa Fe (BNSF) Demiryolu Şirketi'ne ait 98 vagondan oluşan trenin 28 vagonunun yerel saatle 10.00 sıralarında raydan çıktığı ve 25'inin alev aldığı belirtildi.

Yangına kaza bölgesine yakın olan Wichita Falls ve Vernon itfaiyesi ile Sheppard Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı.

BNSF yetkilileri, trenin etanol olarak da bilinen denatüre alkol taşıdığını ifade ederek, trenin neden raydan çıktığının henüz bilinmediğini açıkladı.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada ise, US 287 Otoyolu’nun bazı kısımlarının tren kazası nedeniyle trafiğe kapatıldığını ve saatler sonra yangının kontrol altına alınmasının ardından yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı, birkaç vagonda yangının devam ettiği belirtildi.

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