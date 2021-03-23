ABD'de kontrolsüz yayılma uyarısı: Daha tehlikeli varyantlar ortaya çıkabilir

ABD'de Covid-19'a karşı aşılama kampanyasının hız kazanmasına ve vaka sayılarındaki hızlı artışın kesilmesine rağmen, uzmanlardan uyarılar sürüyor. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, vaka sayılarının düz seviyeye gelmesinin ardından salgının daha fazla yayılmasını önlemek için önlemler gerektiğini söyledi. Walensky "Şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Bunju yapmazsak, Avrupa’daki gibi aslında kaçınılabilecek olan yeni bir artıştan endişe ediyorum’’ dedi.

'AŞILAR İÇİN SORUN YARATABİLİR'

CDC'nin eski başkanı Tom Frieden ise kontrolsüz yayılma halinde tehlikeli varyantların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. CNN'e konuşan Frieden, yeniden yükselebilecek enfeksiyon oranlarının aşılar için gelecekte sorun yaratabileceğini söyleyerek, "Kontrolsüz yayılma kaçınılabilecek vakalara, hastane yatışlarına ve ölümlere yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda aşıların etkisini azaltabilecek türden daha tehlikeli varyantların ortaya çıkma riskini de artırıyor" dedi. Frieden, aşılama kampanyası sürerken halktan maske ve mesafe gibi önlemlere uymaya devam etmelerini istedi.