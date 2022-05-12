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ABD’de korkunç rapor: Aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin sayısında rekor artış

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan son rapor, geçen yıl ülkede 107 binden fazla kişinin aşırı doz uyuşturucu kullanmaktan hayatını kaybettiğini ortaya koydu.
ABD’de korkunç rapor: Aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin sayısında rekor artış

ABD’de 2020 yılına göre ölümlerin 2021'de yüzde 15 arttığına dikkat çekilen rapora göre, ülkede her 5 dakikada bir kişi aşırı doz uyuşturucu yüzünden can verdi.

Euronews’ta yer alan habere göre, ölüm nedeniyle ilgili raporların derlenmesiyle kaleme alınan raporda, bu rakamın daha da fazla olabileceğine işaret edildi.

ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölümler özellikle son 20 yıldır hız kazanırken, eroin dışında afyondan üretilen ve genelde ağrı kesici için kullanılan yasa dışı opioid ve fentanil gibi maddeleri fazlaca tüketilmesi, aşırı doz uyuşturucu ölümlerinin artmasında önemli rol oynadı.

Geçen yıl fentanil ve diğer sentetik opioid maddesinden fazla alıp, aşırı dozdan ölenlerin sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 23 artarak, 71 bine çıktı.

Aşırı doz kokainden ölenlerin oranında yüzde 23 artış görülürken, diğer uyarıcı maddelerden ölenlerin oranın da yüzde 34 artış kaydedildi.

CORONA SALGINI BAĞIMLILARIN TEDAVİ İMKÂNINI SINIRLADI

Uzmanlara göre, aşırı doz alıp ölenlerin önemli bir kısmının, birden fazla uyuşturucu çeşidi aldığı saptandı.

Yine diğerlerine oranla ucuz olan fentanil alıp, bunu diğer uyuşturucu maddelerle karıştırılmasının da son dönemde yaygın bir uygulama olduğu belirlendi.

Yine uzmanlara göre, Covid-19 salgınıyla gelen karantinayla birlikte yürürlüğe konan diğer kısıtlamalar uyuşturucu bağımlılarının tedavisini de oldukça zorlaştırdı.

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