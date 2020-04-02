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ABD’de korkutan iddia: Pentagon’dan 100 bin ceset torbası istendi

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ABD’de korkutan iddia: Pentagon’dan 100 bin ceset torbası istendi
ABD’de korkutan iddia: Pentagon’dan 100 bin ceset torbası istendi

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) Savunma Bakanlığından (Pentagon), yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında kullanılmak üzere 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğu iddia edildi.

ABD’de COVID-19 kaynaklı vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülkede salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi.

Bloomberg’de yer alan ve ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yetkililerine dayandırılan haberde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı muhtemel ölümler için 100 bin ceset torbası talep edildiği ve bu talebin Pentagon’a iletildiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) elindeki 50 bin ceset torbasını kuruma yakın zamanda göndereceği, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı

Konuyla ilgili henüz Pentagon ve FEMA yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında “koronavirüs salgınında ABD genelinde 100 ila 240 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini” açıklamıştı.

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