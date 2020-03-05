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ABD'de koronavirüs bütçesi onaylandı

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ABD Temsilciler Meclisi, KOVİD-19'la mücadeleye yönelik ayrılması öngörülen 8,3 milyar dolarlık bütçe tasarısını onayladı
ABD'de koronavirüs bütçesi onaylandı

ABD'de KOVİD-19'la mücadele için ayrılması öngörülen 8,3 milyar dolarlık bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Meclis'te yoğun görüşmeler sonucunda onaylanan tasarı, koronavirüsle mücadele eden kurumlara 7,8 milyar dolar kaynak sağlamayı kapsıyor. Tasarıya göre, sağlık sigortası (Medicare) hizmetlerine de yaşlı hastaların evde bakımının sağlanması için yaklaşık 500 milyon dolar ayrılacak.

Tasarı, Meclis'te 2'ye karşı 415 oyla kabul edildi.

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