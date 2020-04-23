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ABD’de koronavirüs kaynaklı can kaybı 50 bine yaklaştı

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ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 710 artarak 46 bin 785’e yükseldi
ABD’de koronavirüs kaynaklı can kaybı 50 bine yaklaştı

Dünya genelinde koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. 

ABD Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 318 artışla 842 bin 624'e çıktı.

Salgında ölenlerin sayısı ise bin 710 artarak 46 bin 785’e ulaştı. 

ABD'yi 213 bin 24 vakayla İspanya, 187 bin 327 vakayla İtalya ve 157 bin 135 vakayla Fransa takip ediyor.

New York salgının merkezi

ABD genelinde ise New York, 263 bin 754 vaka ve 19 bin 453 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

New York’u 95 bin 914 vakayla New Jersey ve 42 bin 944 vakayla Massachusetts izliyor. 

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 482 bin 434 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 614 hasta iyileşti. 

Ülke genelinde 121 bin 739 kişinin de hastanelerde koronavirüs tedavisi sürüyor.

 

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