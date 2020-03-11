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ABD'de koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

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ABD'de koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından New York'ta düzenlenmesi planlanan koronavirüs konferansının koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği açıkladı.

Koronavirüs Avrupa ve ABD'de yayılmaya devam ediyor

Koronavirüs, neredeyse tün dünya ülkelerine sıçramışken, salgın önlemi kapsamında etkinliklerin çoğu da iptal ediliyor.

Bu çerçevede, ABD merkezli sivil toplum ve düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (CFR) de cuma günü New York'ta gerçekleşmesi plalanan 'koronavirüs' konulu konferansını iptal ettiğini duyurdu.

Konferansta küresel boyuttaki koronavirüs salgının iş hayatına etkileri masaya yatırılacaktı.

CFR ayrıca, 11 Mart ve 3 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan New York ve Washington yuvarlak masa toplantılarını ve yüz yüze gerçekleştirilecek tüm konferansları da iptal etmiş durumda.

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