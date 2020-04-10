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ABD'de koronavirüs salgını sonrası 4.5 milyon kişi işini kaybedebilir

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ABD'de koronavirüs salgını sonrası 4.5 milyon kişi işini kaybedebilir
ABD'de koronavirüs salgını sonrası 4.5 milyon kişi işini kaybedebilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz sebebiyle bir sene içerisinde ulusal bazda ortalama 4.5 milyon kişinin işini kaybedebileceği açıklandı.

Ulusal İş ve Ekonomi Kurumu'nun (NABE) 45 uzmanla yaptığı anket sonuçlarına göre ABD'de önümüzdeki 2 sene içerisinde işsizlik oranının yüzde 6'ya çıkması beklenirken, özellikle işçi kesimin bundan büyük çapta etkileneceği belirtiliyor.

Uzmanlar ABD ekonomisinin bir sene içerisinde toparlanma göstereceğini ifade ederken, 2021'de 2 milyon yeni iş imkanının da çıkmasını beklediklerini açıkladı.

NABE Başkanı Ekonomist Constance Hunter konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uzmanlar ABD ekonomisinin çoktan bir durgunluk dönemine girdiğini ve 2020'nin ilk yarısında da bu durgunluğun devam edeceğini söylüyor. Covid 19 salgını çok ciddi boyutlarda ekonomik faaliyetleri azalttı" diye konuştu.

2021 yılında devletin yapacağı nakit yardımı ve alınan bazı önlemlerle ABD ekonomisinin toparlanma göstereceğini kaydeden Hunter, sene sonunda da yüzde 6 büyüme beklediklerini söyledi.

Ekonomistler koronavirüs sonrası ABD'de yılın ilk çeyreğinde kişi başına düşen milli gelirin yüzde 26 oranında düştüğünü, yılın ikinci çeyreğindeyse bu rakamın yüzde 50'ye çıkmasını bekledikleri ifade ediyor.

ABD'de koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık yarım milyon insan enfekte olurken, bugüne kadar 17 bine yakın kişi de hayatını kaybetti. Ülkede son bir haftada günde ortalama 20 bin yeni Covid 19 vakası tespit ediliyor.

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