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ABD'de koronavirüs: Vaka sayılarının rekor kırdığı Florida ve Teksas'ta bazı sınırlamalar geri getirildi

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ABD'de koronavirüs: Vaka sayılarının rekor kırdığı Florida ve Teksas'ta bazı sınırlamalar geri getirildi
ABD'de koronavirüs: Vaka sayılarının rekor kırdığı Florida ve Teksas'ta bazı sınırlamalar geri getirildi

Resmi vaka sayılarının 2.5 milyonu geçtiği ABD'de, güney eyaletlerinden Florida ve Teksas'ta rekor günlük vaka sayıları kaydedildi, Valiler iş yerleri ve işletmeler için sıkı tedbirleri tekrar devreye sokmaya karar verdi.

Bu iki eyaletteki bazı şehirlerde, yoğun bakım servisleri tam kapasite ile hizmet vermeye çalışıyor.

Cuma günü 9 bin vakanın tespit edildiği Florida'da, Cumartesi günü bu rekor da aşıldı ve 9 bin 500 kişiye Covid-19 tanısı kondu.

Teksas'ta eyaletin bazı büyük şehirlerinde, kırmızı alarm verilmiş durumda. Teksas Valisi Greg Abbott, barların açılmasında hızlı davranıldığını kabul etti.

Ülke genelinde de Cuma günü vaka sayısı 45'ini aşarak rekor kırdı. Cumartesi günü de 41 günlük vaka sayısı açıklandı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci ise ülkede 'ciddi bir problem' olduğunu söylüyor.

Ülke genelinde salgının başından bu yana toplam 125 bin koronavirüs hastası hayatını kaybetti.

Florida eyaletinde neler oluyor?

Florida'da da şu ana kadar toplam 132,000 vaka kaydedildi. 3 bin 300 kişi hayatını kaybetti.

Güney ve batı eyaletlerinin birçoğu da normalleşme süreci başladığından beri rekor vaka artışları bildiriyor. Son haftalarda başka bölgelerden bu eyaletlere insanların akın etmesinin vaka sayısındaki artışta etkili olabileceğine dikkat çekiliyor.

Teksas, Florida ve Arizona eyaletleri normalleşme planlarını geçici bir süre daha durduracaklarını açıkladı.

Cuma günü Florida Valisi Ron DeSantis de yeni tedbirleri açıkladı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için eyalette bulunan barların içinde alkol servisinin yasaklandığını açıkladı.

Miami Sahili'nin de 4 - 7 Temmuz arasındaki resmi tatilde kapatılması kararı alındı.

Houston'da yoğun bakım üniteleri doldu

Rekor vaka artışı gören bir diğer eyalet Teksas'ta ise Vali Greg Abbott barların kapanması gerektiğini söyledi. Restoran kapasiteleri ise yarıya düşürüldü.

Houston Belediye Başkanı yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu açıkladı.

Mississipi Tıp Merkezi'ndeki Dr. Alan Jones, durum için "Aşırı kaygı verici" yorumunu yaptı ve ekledi: "Şu anki gidişattan ve önümüzdeki haftalarda olabileceklerden çok kaygılıyız."

ABD'de genel durum nasıl?

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre 26 Haziran'da ABD'de de toplam vaka sayısı 2 milyon 483 bin 516'ya ulaştı. Ülke genelindeki günlük vaka artışı 40 bine yükseldi.

Yaygın Covid-19 testleri bazı bölgelerde vaka artışını yavaşlatmış olsa da diğer bölgelerde virüsün yayılımı hızlanıyor.

Sağlık uzmanları gerçek vaka sayısının açıklanandan 10 kat daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 20 milyon Amerikalının enfekte olmuş olabileceğini söylüyor.

CDC'nin başkanı Dr Robert Redfield, özellikle güney ve batı eyaletlerinde görülen vaka artışlarının gençlerdeki Covid-19 pozitif tanılardan kaynaklandığını belirtti.

Beyaz Saray ise salgının ülke genelinde dengede tutulduğunu savundu.

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