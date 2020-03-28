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ABD’de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

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ABD'de yeni koronavirüs salgınında vaka sayısı 100 bini aşarken, ölü sayısı bin 536'ya çıktı.
ABD’de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

Dünyada salgının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD, vaka sayısında 100 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği Worldometer internet sitesindeki bilgilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı önceki gün 69 bin 197 iken, dün 30 bin 840 artarak 100 bin 37'ye, bin 46 olan ölü sayısı da 490 artarak bin 536'ya ulaştı.

Dünya genelinde salgının yayıldığı ülkeler listesinde ABD’yi, 86 bin 498 vakayla İtalya ve 81 bin 340 vakayla Çin izliyor.

Ülkede, 44 bin 810 vakayla New York birinci eyalet olurken, onu 8 bin 825 ile komşusu New Jersey, 4 bin 459 ile de Kaliforniya takip ediyor.

Vaka sayısı bakımından New York eyaleti tek başına, İtalya, Çin, İspanya ve Almanya dışında dünyadaki bütün ülkelerin önünde bulunuyor. 

Ülkede "en fazla can kaybı" yaşanan ilk 3 eyaletin ise 519 ile New York, 147 ile Washington ve 119 ile Louisiana olduğu görüldü.

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