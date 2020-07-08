ABD’de koronavirüs vakaları 3 milyonu aştı

Dünyada en çok koronavirüs vakasının ve ölümünün görüldüğü ABD’de vaka sayısı 3 milyonu aştı. Salı günü ülke genelinde 45 bin 500 yeni vaka tespit edildi. Hem California hem de Texas’ta bir günde bildirilen vaka sayısı 10 binin üzerindeydi.

California ve Texas’ın yanı sıra Florida, Nevada, Alaska ve Hawaii ABD’deki salgının hızla yayıldığı eyaletler.

Bazı eyaletler karantina koşullarını gevşetme planlarını askıya almış durumda.

ABD Başkanı Donald Trum ise “Salgınla mücadele konusunda iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum” dedi.