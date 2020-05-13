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ABD'de koronavirüse karşı tarihi hamle: 3 trilyon dolar

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ABD'de koronavirüse karşı tarihi hamle: 3 trilyon dolar
ABD'de koronavirüse karşı tarihi hamle: 3 trilyon dolar

ABD Temsilciler Meclisinde, koronavirüsle mücadele için 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketi sunuldu. Cumhuriyetçilerin, büyüklüğü nedeniyle tarihe geçen 'demokrat tasarı'yı, bütçe açığı nedeniyle geçirmeyeceği belirtiliyor.

ABD Temsilciler Meclisi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik teşvik paketi sundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi tarafından açıklanan yardım paketinin hafta içi genel kurulda oylanacağı belirtildi.

ABD tarihinde genel kurula sunulmuş en büyük bütçe tasarısı olarak tarihe geçen ve 1815 sayfadan oluşan pakette yerel ve federal yönetimlere bütçe desteği ve salgın nedeniyle iflas eden veya zarara uğrayan vatandaş ve işletmecilerin sübvanse edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, ABD vatandaşlarına ikinci nakit yardımı ve hastanelerdeki tıbbi ihtiyaçların giderilmesi için fonun ayrıldığı pakette, işsizlik fonunun da arttırıldığı dikkati çekiyor.

Pakete ilişkin Amerikan halkının hayatlarını kurtarmak ve ihtiyaçlarını karşılamak adına "çok önemli bir fırsat" tanımlaması yapan Pelosi, "Acı çeken aileler için açlık, kira ve faturalar durmadığı gibi iş veya sevdiklerini trajik bir şekilde kaybetme olayları ara vermiyor. Bu paket demokrasimizi koruma girişimidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Senato üyelerinin tasarıyı bütçe açığı sebebiyle Senato'dan geçirmeyeceği belirtiliyor.

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