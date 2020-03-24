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ABD'de koronavirüs'ten kaynaklı ölüm sayısı 593

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ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü aştı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 256 artarak 46 bin 481'e, ölü sayısı ise 120 artarak 593'e ulaştı
ABD'de koronavirüs'ten kaynaklı ölüm sayısı 593

Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de vaka ve ölü sayısı yine arttı.

VAKA SAYISI 11 BİN 256 ARTTI

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 256 artarak 46 bin 481'e, ölü sayısı ise 120 artarak 593'e ulaştı.

Ülkede dün Kovid-19 vaka sayısı 35 bin 225, ölü sayısı ise 473 olarak duyurulmuştu.

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 81 bin 588 vaka ile Çin ve 63 bin 927 vaka ile İtalya'nın ardından 3. sırada yer aldı.

EN ÇOK VAKA VE ÖLÜ NEW YORK'TA

Eyalet bazında bakıldığında ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletin New York olduğu görüldü.

Dün 16 bin 916 olan New York eyaletindeki vaka sayısı bugün 6 bin 314 artarak 23 bin 230 olurken, bu rakamın sadece 13 bin 119'u New York şehri içinde bulunuyor.

New York'u 2 bin 844 vaka ile New Jersey, 2 bin 221 vaka ile de Washington eyaletleri takip ediyor.

Ölüm oranı bakımından 188 ölümle New York ABD’de ilk sırada yer alırken, onu 111 ölümle Washington, 43 ölümle California eyaletleri takip ediyor.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM NE?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 16 bin 500'ü aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 16 bin 558 olarak güncelledi.

İTALYA YİNE LİSTE BAŞI!

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden en fazla can kaybı olan ülke 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 277 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

İSPANYA, İRAN'I GEÇTİ

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da 2 bin 311 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1812 kişi yaşamını yitirdi.

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