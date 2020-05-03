ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1711 artarak 67 bin 494'e yükseldi

Koronavirüs pandemisinin merkezi konumundaki ABD, perşembe günü teyitli 2909 ölümle en çok can kaybı verdiği günü geçirmesi sonrası, son 24 saatte yeni 1711 ölüm bildirdi. Süper gücün koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden yurttaşlarının sayısı 67 bin 494'e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği Worldometer internet sitesi, Kovid-19'dan en fazla etkilenen, pandeminin merkezi ve en çok can kaybı veren ülke konumundaki ABD ile ilgili verilei güncelledi.

Buna göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 162 bin 164'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 494'e yükseldi.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde New York, 319 bin 213 vaka ve 24 bin 368 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 123 bin 717 vakayla New Jersey ve 66 bin 263 vakayla Massachusetts takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyona yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 910'a yükseldi.

Vaka sayısında ABD'yi 245 bin 567'yle İspanya, 209 bin 328'le İtalya ve 182 bin 260'la Britanya takip ediyor.