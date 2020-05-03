  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1711 artarak 67 bin 494'e yükseldi

» »
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1711 artarak 67 bin 494'e yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1711 artarak 67 bin 494'e yükseldi

Koronavirüs pandemisinin merkezi konumundaki ABD, perşembe günü teyitli 2909 ölümle en çok can kaybı verdiği günü geçirmesi sonrası, son 24 saatte yeni 1711 ölüm bildirdi. Süper gücün koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden yurttaşlarının sayısı 67 bin 494'e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği Worldometer internet sitesi, Kovid-19'dan en fazla etkilenen, pandeminin merkezi ve en çok can kaybı veren ülke konumundaki ABD ile ilgili verilei güncelledi.

Buna göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 162 bin 164'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 494'e yükseldi.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde New York, 319 bin 213 vaka ve 24 bin 368 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 123 bin 717 vakayla New Jersey ve 66 bin 263 vakayla Massachusetts takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyona yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 910'a yükseldi.

Vaka sayısında ABD'yi 245 bin 567'yle İspanya, 209 bin 328'le İtalya ve 182 bin 260'la Britanya takip ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:49
  • ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1883 kişi hayatını kaybetti02 Mayıs 2020 Cumartesi 08:57
  • Bilim insanları, virüs taşıyan yarasaların neden hasta olmadığını açıkladı02 Mayıs 2020 Cumartesi 08:47
  • DSÖ’den flaş açıklama: Hâlâ devam ediyor01 Mayıs 2020 Cuma 21:57
  • Omuz Kireçlenmesinde Tedavi Yöntemleri01 Mayıs 2020 Cuma 21:04
  • Kovid-19'un A2a Mutasyonu Dünya Genelinde Daha Baskın30 Nisan 2020 Perşembe 12:13
  • Elon Musk’tan koronavirüs önlemine eleştiri: Faşist bir yaklaşım30 Nisan 2020 Perşembe 10:52
  • Koronavirüsü yenen doktor, plazma bağışıyla hastasını da kurtardı30 Nisan 2020 Perşembe 10:41
  • İtalya'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 323 Kişi Hayatını Kaybetti30 Nisan 2020 Perşembe 08:59
  • Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 427 Kişi Öldü30 Nisan 2020 Perşembe 08:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti