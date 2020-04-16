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ABD’de Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 30 Bini Aştı

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ABD’de Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 30 Bini Aştı
ABD’de Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 30 Bini Aştı

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 844'e çıktı.

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 844'e ulaştı.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 631 bin 111'i buldu.

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), artık "muhtemel" koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmesiyle, ABD'deki ölü sayılarında önemli bir artış gözlendi.

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

NEW YORK'TA KOVİD-19 VAKA SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ

New York'ta ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 200 bini geçti.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette virüs nedeniyle son 24 saatte 752 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD'de salgından en fazla etkilenen New York'ta koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 200 bini geçerken, son rakamlarla ölü sayısı da 11 bin 586 kişiye çıkmış oldu.

Günlük 2 bin kişiye Kovid-19 teşhisi konduğunu ancak vaka, hastaneye yatış ve suni solunum cihazlarına bağlı hastaların sayısında düşüş kaydedildiğini belirten Cuomo, ''İyi haber, salgını kontrol altına alabiliyoruz.'' dedi.

Cuomo ayrıca New York'ta dışarda olan herkese maske takma zorunluluğu getirildiğini söyledi.

TRUMP, ABD'DEKİ KORONAVİRÜS VAKA SAYILARININ ZİRVE NOKTASINI GEÇTİĞİNİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, "en yüksek seviye" noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini açıkladı.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Virüse karşı verdikleri mücadelenin sonuçlarını görmeye başladıklarını aktaran Trump, "New York kentinde yeni vakalar azalıyor, Detroit ve Denver'de istikrar sağlandı, Washington DC, Baltimore gibi bölgelerde de ilerleme var. Houston ve New Orleans'da da vakalar düşüyor. "Koronavirüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor." dedi.

Trump, ülke ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili eyalet valileri ile görüştüklerini ve bu konuda yarın bir açıklama yapacaklarını belirterek, "Bazı eyaletler, 1 Mayıs'tan önce ekonomilerini yeniden faaliyete geçirebilir." diye konuştu.

Virüs salgınından önce ABD ekonomisinin tarihinin en iyi günlerini yaşadığını belirten Trump, "Bu denli ölüm ve yıkımı görmek korkunçtu." ifadesini kullandı.

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